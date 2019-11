Ferito da colpo pistola ad aria compressa mentre cammina

E' stato ferito mentre stava camminando in strada, lungo via di Torrenova, insieme al fratello. A colpirlo un colpo di pistola ad aria compressa, sparato da una vettura in corsa. La vittima, un 30enne nigeriano ferito al collo, si è fatto medicare sul posto.

L'episodio è avvenuto venerdì 1 novembre alle 21,30. Sul caso stanno investigando gli agenti del commissariato Casilino. Al momento, risulterebbe esclusa la pista dell'odio razziale.