Tenta rapina al bar tabacchi, il titolare reagisce ed il bandito spara

Ha tentato una rapina ma la reazione del titolare del negozio ha mandato all'aria i suoi intenti criminali. Inseguito dal commerciante i due hanno ingaggiato una colluttazione con il bandito che ha poi sparato un colpo di pistola in aria riuscendo a darsi alla fuga. E' accaduto in un bar tabacchi di Torre Maura, periferia est della Capitale.

I fatti sono accaduto poco dopo le 5:00 di mercoledì 11 settembre. In particolare il rapinatore, volto travisato e pistola in pugno, ha fatto irruzione nel negozio che si trova all'angolo fra la via Casilina e via delle Rondini. Minacciato il titolare questi ha però reagito. In fuga il rapinatore è stato subito raggiunto dal commerciante con il quale ha ingaggiato una colluttazione. Poi lo sparo in aria che ha gelato il sangue sia al negoziante che ad alcuni pendolari in quel momento in attesa alla fermata del bus sulla via Casilina.

Riuscito a fuggire, il rapinatore è quindi scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce su via delle Rondini. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e del Commissariato Casilino Nuovo di Polizia che hanno cominciato le ricerche del bandito, al momento con esito negativo.