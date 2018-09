Paura e delirio in via Casilina: minacce di morte, spari e la fuga tra il mercato

"T'ammazzo". Urla e spari, almeno dieci colpi secondo i testimoni, e la fuga tra il mercato. E' quanto successo in via Casilina, all'altezza del civico 1070, a Torre Maura poco prima delle 12 di lunedì 3 settembre. Ferito un uomo di 52 anni che, ricoverato al vicino Policlicnio Casiliano, non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. I fatti

Sono le 11:30 circa quando, all'officina specializzata che lavora come assistenza tecnica e ricambio gomme, si presentano due uomini. Gli animi si scalando in pochi istanti. Insulti e minacce di morte verso il proprietario e un dipendente. Il motivo è ancora incerto. I Carabinieri della compagnia Casilina hanno le bocche cucite. Allertato, arriva sul posto anche il padre del gommista, un 52enne incensurato.

Secondo una prima ricostruzione, quindi, i due uomini spostano le loro attenzioni sul 52enne colpendolo anche con un pugno. Lui, di tutta risposta, prende una pistola regolarmente detenuta nel cassetto dell'officina specializzata e spara. Due colpi, almeno secondo il racconto di diversi residenti del quartiere. Sono le 11:45 circa.

I due uomini, così, per scappare, si dirigono a piedi in via Casilina. Uno di loro, nascondendosi tra le auto in sosta, estrae a sua volta una pistola e spara. "Dieci minuti di follia, con almeno 8 colpi sparati": è il racconto dei residenti di zona. I Carabinieri, sul posto anche con il Nucleo Operativo di via in Selci per i rilievi scientifici, non confermano il numero dei colpi esplosi e anche oggi continuano a cercare bossoli in strada. Quattro quelli rinvenuti.

Finita la sparatoria due Smart fuggono a tutta velocità. Una vettura raggiunge il vicino l'ospedale passando per viale dei Romanisti. A bordo c'è il 52enne padre del gommista di via Casilina. Ha riportato una ferita da proiettile al braccio. I Carabinieri lo hanno ascoltato, ha riportato la sua versione dei fatti. Nel frattempo è caccia agli altri due uomini che, secondo il racconto di chi era presente, sarebbero fuggiti tra i banchi del mercato di via delle Rondini per poi dileguarsi. I militari dell'Arma sono sulle loro tracce.