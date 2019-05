Spari a Torre Maura: prima la lite, poi 4 colpi di fucile contro l'auto del padre

Spari nel pomeriggio di domenica 19 maggio, a Torre Maura. Almeno quattro i colpi di fucile esplosi contro un'auto e diverse chiamate al 112 che hanno segnalato l'accaduto. E' quanto successo intorno alle 18 di ieri. A far luce sull'episodio i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che, dopo una indagine, hanno arrestato un romano di 22 anni.

I fatti sono avvenuti in via dei Colombi. Secondo quanto ricostruito dei militari dell'Arma il ragazzo aveva chiesto alla madre dei soldi, ma il padre era intervenuto opponendosi e tra i due era nata una discussione. Il padre già in passato vittima di violenza da parte del figlio, ha preferito allontanarsi da casa, raggiungendo l'abitazione di un parente poco distante.

Il figlio, su tutte le furie, ha quindi imbracciato un fucile da caccia, un calibro 12, ed è sceso in strada urlando, chiedendo al padre di raggiungerlo per risolvere la questione. L'uomo è però rimasto in casa e, a quel punto, il figlio gli ha danneggiato l'auto sparando contro lo sportello 4 colpi di cartuccia con il fucile.

I militari, con molta professionalità, hanno affrontato il giovane convincendolo a mettere giù l'arma, che nel frattempo aveva ricaricato, e lo hanno bloccato. Il 22enne è stato arrestato e successivamente condotto presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma per i rilievi tecnico-scientifici. Il fucile da caccia, secondo quanto emerso, sarebbe stato preso dal ragazzo a casa dei nonni.