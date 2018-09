Spari a Torpignattara: giovane ferito da un colpo di pistola

E' stato ferito da un colpo d'arma da fuoco e portato con urgenza in ospedale. Vittima, un romano di 31 anni. E' successo intorno all'una di notte tra il 2 e il 3 settembre in via Camillo Manfroni, a Torpignattara. Una vicenda sulla quale stanno facendo luce i Carabinieri del Nucleo Operativo Casilina.

Al momento sono aperte tutte le ipotesi. I militari, infatti, non escludono nessuna pista dietro quel colpo di pistola. Dal mondo della droga, al regolamento dei conti: le indagini vertono a 360 gradi. Così come si sta lavorando per far luce sulle frequentazioni della giovane vittima.

Al momento i fatti, certi, raccontano di un 31enne ferito al gluteo, trasportato in un primo momento all'ospedale Vannini in codice rosso, quindi trasferito nella notte al Policlinico Umberto I e operato d'urgenza per l'estrazione del proiettile. Il ragazzo, che non è in pericolo di vita e ha riferito di essere stato ferito da ignoti, sarà nuovamente ascoltato dai Carabinieri in giornata.