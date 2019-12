Spari a Tor Bella Monaca: ferito con due colpi di pistola dopo una lite

Spari a Tor Bella Monaca dove un uomo è stato ferito con due colpi di pistola. E' accaduto in via Acquaroni, vittima un cittadino nigeriano di 32 anni. Trasportato d'urgenza in ospedale l'uomo è stato poi operato alla gamba ma non sarebbe in pericolo di vita.

I fatti sono accaduti poco dopo le 20:00 di martedì 10 dicembre all'altezza del civico 112 della strada. Qui, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il cittadino nigeriano ha avuto una discussione con un primo uomo, un cittadino dell'est Europa.

Nel volgere di breve dalle parole si è passati ai fatti con l'arrivo sul posto di altri due uomini, anche loro originari dell'est Europa. I quattro vengono alle mani, poi uno dei tre estrae una pistola e la punta contro il 32enne e fa fuoco due volte colpendolo alla gamba sinistra.

Lasciato in terra in una pozza di sangue il 32enne, i tre si allontanano a bordo di un'auto di colore blu mentre sul posto arrivano le ambulanze del 118 e gli agenti delle volanti e del commissariato Casilino di polizia. Affidato al personale del 118 il ferito è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Tor Vergata con la frattura del femore e della tibia sinistra. Sottoposto ad intervento chirurgico l'uomo è ancora sotto osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita.

Identificato in Jafaru Alasu, cittadino nigeriano pluripregiudicato con precedenti in materia di sostanze stupefacenti, vicino a dove è stato ferito gli investigatori hanno trovato un borsello, di proprietà del 32enne, con all'interno circa 7mila euro in contanti.

Irregolare sul territorio italiano e poco collaborativo con gli agenti, sul caso indagano i poliziotti del commissariato Casilino di polizia e la Squadra Mobile. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, con gli investigatori che stanno concentrando le loro attenzioni nel mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti.