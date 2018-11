Paura fuori dalla stazione Termini: agente aggredito col punteruolo spara colpo di pistola in aria

Un colpo di pistola esploso in aria a scopo intimidatorio. Gli attimi di paura sono stati vissuti intorno alle 11:30 di venerdì 23 novembre fuori dalla stazione Termini, quando un agente di polizia è stato aggredito da un gruppo di persone. L'allerta da piazza dei Cinquecento, dove un uomo ha chiamato le forze dell'ordine dopo essere stato preso di mira per cause ancora in via di accertamento da più persone.

Segnalate le violenze, all'angolo fra la piazza che si trova fuori dallo scalo ferroviario dell'Esquilino e via Giovanni Giolitti sono quindi intervenuti tre agenti in servizio di controllo in borghese nell'area di Termini. Qualificatisi come appartenenenti al commissariato Viminale di polizia gli stessi sono però stati aggrediti dal gruppo di persone.

In particolare un poliziotto è stato ferito alla mano con un punteruolo. Impossibilititi a placare gli animi uno degli agenti ha quindi esploso un colpo in aria con la pistola d'ordinanza gelando il sangue delle centinaia di persone che alle 11:30 di stamattina affollavano la piazza adiacente alla stazione, che è anche capolinea dei bus Atac.

Fermati gli aggressori, gli stessi sono stati accompagnati negli uffici del commissariato Viminale per accertamenti, la loro posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. Medicato in ospedale il poliziotto ferito.