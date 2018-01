"Hanno sparato al mio amico": giallo sul ferimento di un uomo vicino Termini

"Correte, hanno sparato al mio amico". E' quello l'allarme dato al Numero Unico della Emergenze da un uomo all'alba di oggi 12 gennaio. Siamo nei pressi della stazione Termini, in via Giolitti. Sul posto la Polizia che, fin da subito, ha voluto vederci chiaro.

Secondo una ricostruzione tutto sarebbe nato da una lite tra stranieri. Dalle parole si è poi passato ai fatti e quindi gli spari. Almeno due i colpi secondo il testimone. A terra un 38enne dell'Ecuador portato in codice rosso al Policlinico Umbero I e già dimesso con 20 giorni di prognosi. E' stato colpito, di striscio, alla gamba. Il ferito, non grave, è stato quindi portato al commissariato Viminale per essere ascoltato dagli investigatori.

Gli agenti, sopportati dalla squadra della Polizia Scientifica, dopo aver perlustrato l'area non hanno trovato bossoli sull'asfalto. Le indagini sono in corso e, al momento, non è esclusa nessuna pista.

"Ancora gravi episodi di violenza nel rione. Sono ormai tante le immagini di degrado e d'illegalità in cui versa l'Esquilino e dove ogni giorno siamo costretti dopo le 18 ad vero e proprio coprifuoco. Chiediamo volta al sindaco di Roma Virginia Raggi di riunire il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica su Esquilino, perché ormai siamo in una situazione di pericolo costante", dichiara il presidente dello storico Comitato difesa Esquilino-Monti-Castropretorio e portavoce del Movimento Comitati Cittadini Roma e Lazio Augusto Caratelli.