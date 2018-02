Spari a San Lorenzo: ferito a colpi di pistola titolare di una fabbrica di ombrelloni

Spari a San Lorenzo dove il titolare di una fabbrica di ombrelloni e arredi da giardino è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola. L'allerta alle forze dell'ordine intorno alle 17:00 di ieri quando numerosi cittadini, allarmati dal rumore dei colpi di arma da fuoco, hanno riferirto di una sparatoria in atto in via dei Lucani.

Spari a San Lorenzo

Ad essere colpito alla gamba destra da un colpo di pistola un romano di 35 anni, titolare di una fabbrica di ombrelloni e dehors di San Lorenzo. Trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I il ferito è stato operato ma non corre pericolo di vita. Arrivati in via dei Lucani i carabinieri del Nucleo Radiomobile e quelli della Compagnia Piazza Dante hanno trovato delle tracce di sangue sulla serranda dell'esercizio commerciale.

Gambizzato titolare fabbrica ombrelloni

Restano un mistero al momento le cause scatenanti della gambizzazione, il ferito ha riferito ai carabinieri di non aver mai visto il suo aggressore. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di via in Selci. Gli investigatori indagano a tutto campo, non escludendo al momento nessuna ipotesi investigativa.