Spari in strada a Rocca Cencia: 26enne gambizzato a bordo di un'auto

Si torna a sparare a Roma. Sabato, in pieno pomeriggio, poco dopo le 16.30, un giovane di 26 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba mentre si trovava in auto. A bordo della sua vettura stava percorrendo via Arzachena, a Rocca Cencia, quando è stato affiancato da un'altra auto e ferito da un proiettile esploso da una persona, al momento non identificata.

Soccorso in strada da un'ambulanza del 118, è stato trasportato al Policlinico Casilino: ha riportato una ferita alla gamba, ma le sue condizioni non sono tuttavia gravi. La vittima è un giovane di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine; interrogato, non ha fornito elementi utili ad individuare il responsabile del ferimento.

Ad indagare gli agenti del commissariato Casilino che stanno provando a raccogliere gli elementi utili a ricostruire l'accaduto e ad individuare il responsabile degli spari.