"Correte, si stanno sparando": l'allarme dopo una rissa a piazza Barberini

"Correte, si stanno sparando". Questa la chiamata giunta al Numero Unico per le Emergenze a cavallo della notte tra il 16 ed il 17 agosto. A dare l'allarme alcuni passanti che, dopo avere sentito dei rumori simili a quelli di colpi di pistola, hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto, a piazza Barberini, gli agenti di Polizia del Reparto Volanti e dei Commissariati Viminale e Esquilino.

Secondo le testimonianze raccolte si sarebbe verificata una violente lite, con rissa, tra almeno tre persone con tanto di lancio di oggetti. Poi i presunti colpi di pistola. I poliziotti, tuttavia, che hanno ispezionato l'area fino a via del Basilico non hanno trovato nè bossoli, nè tracce ematiche. Insomma, per la Polizia non ci sarebbe stata nessuna sparatoria. Proseguono le indagini per ricostruire la vicenda.