Spari al Punto Snai: rapinatori in fuga con denaro e Rolex di un cliente

Prima lo sparo poi la rapina alla sala scommesse. Paura al Punto Snai all'Axa dove due banditi hanno esploso un colpo di pistola per poi rapinare il denaro del centro scommesse ed un Rolex ad un cliente. E' accaduto intorno alle 21:00 di venerdì 19 gennaio nei locali di via Pindaro, nel X Municipio Mare. Due i rapinatori poi fuggiti a bordo di uno scooter.

Spari alla Snai di via Pindaro

In particolare uno dei due rapinatori, armato di pistola, una volta entrato alla Snai ha esploso un colpo d'arma da fuoco contro la parete sinistra della sala scommesse. Dei veri e propri momenti di paura con gli avventori costretti a sdraiarsi per terra. Poi la rapina, con i malviventi che si sono prima fatti consegnare circa 2500 euro in contante per poi rapinare il Rolex che uno dei clienti aveva al polso.

Rapina al Punto Snai dell'Axa

Degli interminabili minuti di terrore terminati solamente dopo la rapina con i due malviventi fuggiti a bordo di uno scooter XMax parcheggiato in via Pindaro. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato Lido e delle Volanti. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche gli investigatori della polizia scientifica a caccia di elementi utili a risalire ai due banditi.

Snai rapinata il 15 gennaio ad Ostia

La rapina sala scommesse dell'Axa segue di nemmeno una settimana un altro colpo ad un Punto Snai di Ostia, nel medesimo Municipio. Domenica 15 un'altra rapina è infatti stata messa a segno al centro scommesse di piazza Enrico Baroni con due banditi riusciti a fuggire sempre a bordo di uno scooter. Non si esclude che i due episodi possano essere collegati.