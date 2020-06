"Oggi siamo sportivi", poi spara colpi di pistola in aria e pubblica i video su Instagram

Spari al Quartiere Trieste al grido di “oggi siamo sportivi”. Ad esploderli con una pistola a piazza Caprera per poi postare numerosi video sul proprio profilo Instagram un 24enne.



La preoccupazione degli abitanti del quartiere ha condotto gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Salario Parioli, diretto da Giuseppe Rubino, peraltro già impegnati nei controlli legati al fenomeno della “Movida”, a mettere in atto servizi specifici per l’individuazione del giovane. In poco tempo, sono riusciti così ad accertare l’identità del ragazzo, con vari precedenti di polizia, in un appartamento di via Padova, nella vicina zona di piazza Bologna.

Durante la perquisizione nell’abitazione del giovane, un 24enne romano, i poliziotti hanno rinvenuto la pistola giocattolo modello Glock con 23 cartucce a salve e 2 involucri contenenti marijuana mentre un terzo involucro è stato rinvenuto negli slip del ragazzo.

Al termine degli accertamenti per il 24enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per accensioni ed esplosioni pericolose e per il possesso di sostanza stupefacente.