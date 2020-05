Primavalle: spara alla moglie e al figlio, poi tenta il suicidio

Choc a Primavalle dove in via Torrigio, poco dopo le 9, sono stati segnalati numerosi spari. Ad esplodere i colpi di pistola un pensionato di 67 anni che, al culmine di una lite in famiglia, avrebbe puntato prima un coltello contro la moglie di 63 anni, ferendola, e poi l'arma da fuoco per poi sparare contro la donna.

In difesa della donna, finita a terra insaguinata e priva di conoscenza, sarebbe intervenuto il figlio, di 44 anni che ha provato a disarmare il padre, con quest'ultimo che però ha reagito sparando e ferendo il 44enne. Quindi si è puntato la pistola alla tempia ed ha tentato il suicidio.

Dopo le segnalazioni dei colpi d'arma da fuoco, a Primavalle si sono precipitate volanti della Polizia e ambulanze. I tre sono stati portati in condizioni disperate al Policlinico Gemelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalle prime sommarie informazioni raccolte sembrerebbe che la coppia stesse attraversando un periodo difficile e che la moglie, insieme al figlio, si fosse recata in via Torrigio per recuperare alcune cose. Ne è nata una lite degenerata negli spari. A fare chiarezza sulla vicenda gli uomini della squadra mobile e del commissariato Primavalle intervenuti sul posto e che stanno provando a ricostruire quanto accaduto.

Seguiranno aggiornamenti