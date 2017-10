Spari a Pomezia: gambizzato uomo di 44 anni, indagano i carabinieri

Spari nella notte a Pomezia dove un uomo di 44 anni è stato ferito con un colpo di pistola alla gamba. E' accaduto la sera del 3 ottobre in via della Tecnica, poco distante dalla via Pontina. Vittima un uomo residente nel Comune della provincia sud della Capitale, già conosciuto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti. Ad allertare i carabinieri i medici del pronto soccorso dove il ferito è arrivato in maniera autonoma.

Gambizzato a Pomezia

Arrivati all'ospedale Sant'Anna di Pomezia i militari della compagnia pometina hanno ascoltato il 44enne, ferito alla gamba destra con un colpo di pistola. Secondo quanto riferito dall'uomo a sparargli sarebbero state due persone che si trovavano all'interno di un'automobile. Due sconosciuti, come dichiarato dal ferito, poi datisi alla fuga dopo aver esploso il colpo d'arma da fuoco.

In ospedale senza ambulanza

Ferito in strada il 44enne si sarebbe recato in ospedale in maniera autonoma per poi essere refertato con 30 giorni di prognosi. Poi la comunicazione alle forze dell'ordine. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Pomezia, massimo riserbo sugli accertamenti, gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa.