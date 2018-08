Spara colpi di pistola contro un'auto in sosta per "provare la potenza dell'arma"

Ha impugnato una pistola ed ha sparato alcuni colpi contro un'auto in sosta per "provare la potenza dell'arma". A turbare il sonno degli abitanti di Marino un cittadino ucraino di 37 anni. I fatti nella tarda serata di ieri nel Comune dei Castelli Romani. Qui, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno poi arrestato il cow boy dell'est Europa, responsabile dei reati di danneggiamento aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi.

Spari contro un'auto in sosta

L’uomo è stato sorpreso dai militari della Stazione di Marino, con la pistola ancora in pugno, subito dopo aver sparato alcuni colpi all’indirizzo di una Ford Ka, regolarmente parcheggiata nella piazza Daniele Manin, mandandole in frantumi il vetro laterale. Dopo essere stato disarmato, si è appurato che l’arma era una pistola caricata a gas di proiettili di ferro, fedele riproduzione di una reale arma da fuoco.

"Provare la potenza dell'arma"

A seguito degli accertamenti si è acclarato che non vi fosse alcuna specifica motivazione dietro all’insano gesto, se non quella di “provare la potenza dell’arma”. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo.