Tragedia a Talenti: si spara alla testa al parco giochi

Un colpo di pistola avvertito chiaramente da decine di residenti. A spararlo dopo essersi puntato una pistola alla tempia un uomo di 69 anni. La tragedia è avvenuto intorno alle 10:00 di domenica mattina su una panchina di un parco giochi in zona Parco Talenti.

L’intervento di 118 e polizia in via Luigi Pirandello. Arrivati nel nuovo quartiere del III Municipio Montesacro gli agenti hanno trovato l’uomo privo di vita su una panchina di via Luigi Pirandello con la pistola ancora in mano. Inutile ogni tentativo di soccorso.

Identificato in un pensionato residente poco distante dal luogo della tragedia, la mattina il figlio aveva denunciato la sua scomparsa alla stazione dei Carabinieri di Talenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul caso stanno terminando gli accertamenti gli uomini della polizia scientifica e gli investigatori del Commissariato Fidene Serpentara di polizia. Regolarmente denunciata la pistola, restano da accertare le cause che avrebbero portato l’uomo a compiere l’estremo gesto.