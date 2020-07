Notte di paura ad Ostia: prima la rissa, poi gli spari

Prima la rissa fra una decine di persone, poi gli spari: "almeno tre", come indicato da un residente dopo aver chiamato la polizia. La notte di paura ha preso corpo poco prima delle 23:00 di venerdì 10 luglio ai cosiddetti Lotti di viale Vasco da Gama, ad Ostia.

L'allerta al 112 da parte di un cittadino per "una rissa in strada fra dieci persone straniere", a cui hanno fatto seguito "degli spari di pistola". Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle Volanti e del Commissariato Lido di Polizia che al loro arrivo alle case popolari del X Municipio Mare non hanno trovato nessuno.

Iniziati gli accertamenti gli investigatori hanno poi trovato riscontro alla segnalazione fatta poco prima trovando in strada quattro bossoli di pistola. Da qui l'intervento dei poliziotti della scientifica che hanno informato dell'accaduto gli investigatori della Squadra Mobile.

Accertamenti in corso da parte degli agenti del Commissariato Lido di polizia che al momento non escludono nessuna ipotesi e proseguono le indagini per risalire ai partecipanti alla rissa ed alla persona che ha sparato.