Spari ad Ostia: minacce e colpi di pistola, ecco la 'baby gang del parco'

Tre spari ad Ostia. Minacce e colpi di pistola contro un giovane egiziano. E' successo al parco Gioacchino Angelo di piazza Ener Bettica dove la 'baby gang del parco' ha provato a dettare legge. La loro legge. La banda di minorenni, secondo le indagini della Polizia, sarebbe composta da quattro ragazzi, tra i 10 ed i 18 anni.

Spari contro un giovane egiziano

A denunciare i fatti la vittima. Il ragazzo egiziano 20enne che, are al parco di piazza Bettica con un amico. "Correte mi hanno sparato contro". Questa la sua segnalazione. Secondo le denuncia fatta la 'baby gang del parco' lo avrebbe insultato, minacciato quindi uno di loro, pistola in pugno, aveva esploso tre colpi di pistola per poi darsi alla fuga insieme agli altri.

Le indagini della Polizia

Sul posto sono così giunti gli agenti del Commissariato del Lido e del Reparto Volanti. Con le descrizioni fornite dalla vittima, i poliziotti hanno riconosciuto un ragazzo, noto frequentatore del parco, ed hanno quindi contattato il padre. Quest'ultimo ha telefonato al figlio che, quindi, è tornato sul luogo del reato dove, ad attenderlo insieme al genitore, c'erano i poliziotti.

Gli spari con una scacciacani

Accompagnati padre e figlio al commissariato, il ragazzo ha confessato di essere stato l'autore del gesto:. La pistola, una scacciacani, è stata sequestrata mentre il minorenne è stato denunciato in stato di libertà per minacce aggravate e porto abusivo di oggetto atto ad offendere.

Non è esclusa l'ipotesi razziale

Sono ancora in corso indagini per identificare gli altri appartenenti alla 'baby gang del parco'. Non solo. Gli inquirenti stanno lavorando anche per capire le motivazioni del gesto. Al momento non è esclusa nessuna pista. Dall'ipotesi razziale, a quella di un eccesso di goliardia.