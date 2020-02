Il giallo del ragazzo ferito da un colpo di pistola dopo "una lite stradale": indagini sul racconto della vittima

Ha raccontato che stava attraversando la strada nei pressi della stazione ferroviaria Stella Polare di Ostia, quando uno scooter con due persone a bordo non gli ha dato la precedenza.

Lui, sempre secondo la sua ricostruzione, ha protestato e così i due sono tornati indietro e gli hanno sparato al piede un colpo di pistola. Un colpo partito dalla mano di un uomo che, per camuffarsi, aveva un casco integrale.

Sarebbe andata così la dinamica dei fatti avvenuta nel pomeriggio del 5 febbraio ad Ostia. Una versione, quella del 24enne ricoverato all'ospedale Grassi e piantonato, tutta ancora da dimostrare e al vaglio degli inquirenti che indagano.

A dare l'allarme, secondo quanto riportato dal Commissariato del Lido, una guardia giurata proprio del Grassi che ha visto il giovane, sanguinante, sul retro del nosocomio.

Secondo quanto detto ai poliziotti dal 24enne, il colpo di pistola sarebbe avvenuto in pieno giorno - poco dopo le 14 - in una zona molto trafficata, tra la stazione e l'ingresso dell'ospedale. Un punto di Ostia che, tra studenti di ritorno a casa, lavoratori e pazienti del Grassi, molto frequentato: eppure non c'è un testimone, nessuno ha visto nulla.

Gli investigatori non si sbilanciano ma non è escluso che il colpo di pistola sia avvenuto altrove e poi la vittima sia stata "scaricata" vicino all'ospedale dove poi è stata soccorsa.

Così come non viene scartata, al momento, la possibilità che siano altre le motivazioni dietro il ferimento del 24enne. Fatti che potrebbero ricostruire un eventuale scenario differente rispetto la semplice lite stradale.

Ma il lavoro degli inquirenti non sarà circoscritto a questo: si cerca, infatti, anche chi ha fatto materialmente fuoco e il complice che era in compagnia dell'aggressore.