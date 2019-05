Spari a Ostia: tenta di uccidere il rivale dopo una lite, un ferito portato in ospedale

Spari nella notte in un pub di Ostia. Intorno alle 2, in un locale di via della Fusoliera, è scoppiata una furiosa lite fra tre clienti. Due uomini da una parte, che inveivano contro un terzo.

Uno dei due ha estratto una pistola e ha sparato più colpi contro il malcapitato, rimasto gravemente ferito all'altezza del ventre. Immediati i soccorsi del 118 che hanno trasferito la vittima, un romano di 50 anni, all'ospedale Grassi di Ostia, dove è ricoverato, a quanto si apprende, non in pericolo di vita.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri, a caccia dei due aggressori.