Spari a Ostia: ferito dopo una lite nel pub, due arresti per tentato omicidio

Si è chiuso il cerchio in merito alla sparatoria avvenuta ad Ostia, in via della Fusoliera, lo scorso 4 maggio. Al termine di un'accurata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a due persone.

L'Autorità Giudiziaria, infatti, concordando con le risultanze investigative dei Carabinieri, ha disposto nei confronti di un 31enne e di un 40enne, entrambi operai di Fiumicino con precedenti penali, la misura della custodia cautelare in carcere, con l'accusa di tentato omicidio, ricettazione e detenzione illegale di armi munizioni.

I fatti risalgono alla notte del 4 maggio scorso quando, all'interno del locale in via della Fusoliera nel corso di una violenta colluttazione tra tre clienti veniva i due arrestati hanno una pistola sparando vari colpi, due dei quali verso un 50enne, poi portato al Grassi di Ostia.

Gli aggressori, invece, scapparono lasciando a terra il rivale: il 50enne ha subito gravi lesioni per le quali non è stata ancora sciolta la prognosi.

Le successive indagini, immediatamente sviluppate dai Carabinieri, avevano consentito di stabilire che la motivazione della lite era da ricondurre ad un'altra aggressione avvenuta nel pomeriggio precedente, dove colui che era rimasto ferito dal revolver aveva colpito con un'accetta al volto la sua ex moglie nonché attuale compagna dell'autore materiale del ferimento con il revolver, procurandogli una ferita al volto e la frattura dello zigomo.

Evidentemente, il nuovo compagno della donna aveva voluto farsi giustizia da sé andando a cercare, con la collaborazione di un suo conoscente, l'aggressore della fidanzata al locale che sovente frequenta. Lì lo ha affrontato con la pistola.

La perquisizione delle abitazioni degli arrestati aveva permesso, si da subito, di rinvenire e sequestrare sia la pistola adoperata durante la lite, una Smith & Wesson 357 magnum rubata nel 2013 a Bergamo, carica e pronta all’uso, sia la vettura utilizzata dai due per fuggire dopo l’aggressione. Gli arrestati si trovano detenuti presso la casa circondariale di Civitavecchia.