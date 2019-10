Sfugge all'arresto e scappa in auto, poi gli spari: è caccia all'uomo

Una fuga da film tra inseguimenti e spari. Notte di paura nella periferia sud di Roma, nella zona di Nuova Florida del comune di Ardea quando intorno alle 3:00 dell'1 ottobre un uomo è riuscito a fuggire alla cattura. I fatti, pochi resi noti dalle forze dell'ordine, hanno inizio quando gli agenti di polizia si sono recati in via Terni, dove abita l'uomo che attualmente è ricercato.

Qui i poliziotti avrebbero dovuto eseguire un decreto di arresto, per portarlo in carcere. Qualcosa, però, è andato storto. L'uomo ha reagito, si è divincolato ed è riuscito a raggiungere la sua auto per poi ingranare la marcia e scappare a tutta velocità.

L'inseguimento è durato per diversi chilometri, poi le tracce del fuggiasco si sono perse. Attimi conciti che sono stati scanditi anche da alcuni spari. L'uomo, al momento, è ricercato. Bocche cucite da parte degli inquirenti che indagano per assicurare il fuggitivo alla giustizia.