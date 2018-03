Monteverde: spari contro un'auto in fuga, ferite madre e figlia in scooter

Due donne all'ospedale, colpite da arma da fuoco. Caos a Monteverde nella serata di oggi. Poco dopo le 18, nel corso di un'indagine di polizia giudiziaria condotta dai carabinieri, un uomo non ha rispettato l'alt, fuggendo a bordo di un'auto, provando ad investire uno dei militari presenti sul posto. I fatti all'altezza dell'incrocio tra via Ozanam e Circonvallazione Gianicolense.

I carabinieri, nel tentativo di bloccare la fuga, hanno esploso dei colpi di pistola che hanno raggiunto due donne, madre e figlia, a bordo di uno scooter. Colpite di striscio, le due sono rimaste ferite. Soccorse immediatamente dai carabinieri sono state trasportate al San Camillo. Le condizioni non sarebbero gravi.

In corso le indagini per trovare il fuggitivo. Strada chiusa, da via Donna Olimpia, per i rilievi scientifici del caso.