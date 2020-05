Spari a Montesacro: poliziotto ferisce uomo che prova ad accoltellare il collega

Prima l’aggressione poi lo sparo. Paura nella notte a Sacco Pastore, nel municipio Montesacro, dove un uomo di 60 anni è stato ferito da un colpo di pistola esploso da un agente di polizia dopo aver aggredito il suo collega con un coltello.

I fatti sono accaduti intorno alle 23:30 di domenica 10 maggio quando vigili del fuoco e polizia sono intervenuti per un incendio in un appartamento di via Val Savio. All’interno dell’abitazione il proprietario, un uomo italiano di 60 anni che, dopo aver dato fuoco ad alcuni oggetti in casa, si è barricato nella stessa.

Sul posto arrivano pompieri, agenti delle volanti e del commissariato Fidene di Polizia. Con l’uomo barricato in casa i soccorritori riescono ad aprire la porta blindata ma una volta entrati nell’appartamento si ritrovano al buio. Nascosto dentro una stanza il 60enne che è sbucato all’improvviso alle spalle di uno dei poliziotti aggredendolo con un coltello da cucina.

Poi lo sparo di pistola, esploso da un secondo poliziotto per interrompere l’aggressione. Ferito alla spalla sinistra il proprietario di casa è stato quindi affidato alle cure dell’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Sandro Pertini in codice giallo, non è in pericolo di vita. Arrestato, la sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.