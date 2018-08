Ancora spari contro un migrante: operaio ferito sulla Pontina

Un altro cittadino straniero è rimasto vittima di colpi esplosi da un'arma ad aria compressa. Questa volta è accaduto nella zona di Terracina. Vittima un operaio indiano di 40 anni, che nella tarda serata di ieri percorreva la Pontina in sella alla sua bicicletta all'altezza di via Badino vecchia come riporta LatinaToday.

In quel momento lo straniero è stato raggiunto da tre pallini, esplosi verosimilmente da un'arma ad aria compressa. L'autore, secondo quanto ha raccontato la vittima, era uno sconosciuto che si trovava a bordo di un'utilitaria.

Il cittadino indiano ha fatto ricorso alle cure dei sanitari ed ha riportato abrasioni all'addome, giudicate guaribili in 2 giorni. Questa mattina l'uomo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri e i militari hanno immediatamente avviato le indagini per risalire al responsabile del gesto, come già avvenuto nei due casi precedenti.

Un episodio simile a quello successo ad Aprilia con tre giovani poi denunciati. Ancora prima, il 17 luglio scorso in via Palmiro Togliatti a Roma, una bambina rom di 1 anno fu ferita alla schiena da un piombino sparato con una pistola. A sparare un italiano di 59 anni, ex impiegato del Senato. Interrogato, alla presenza del suo avvocato, ha ammesso di aver esploso un colpo, partito a suo dire "accidentalmente". In casa, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato una pistola e un fucile ad aria compressa.