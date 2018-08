Sparano a migrante con un fucile a piombini: denunciati. Due sono minorenni

Hanno sparato con un fucile ad aria compressa contro un migrante. E' accaduto ieri mattina, 15 agosto, ad Aprilia, in una zona del centro come riporta LatinaToday. Tre giovanissimi, di cui un 20enne e due minorenni, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri per lesioni aggravate.

La vittima un cittadino camerunense, ferito a un piede mentre camminava. L'uomo, ferito e spaventato, si è rifugiato in un esercizio commerciale e ha chiesto aiuto ad alcuni negozianti. All'arrivo dei carabinieri ha ricostruito i fatti e indicato un'ipotetica zona dalla quale poteva essere partito il colpo.

I carabinieri, dopo una serie di perquisizioni, hanno individuato i colpevoli: tre ragazzi del luogo. I giovani stavano provando un fucile ad aria compressa di libera vendita sparando piombini dalla finestra. Uno dei colpi aveva poi raggiunto l'uomo che transitava sotto il palazzo, ferendolo a un piede. I tre sono stati denunciati per lesioni aggravate.

Un episodio simile a quello successo il 17 luglio scorso in via Palmiro Togliatti a Roma quando una bambina rom di 1 anno fu ferita alla schiena da un piombino sparato con una pistola. A sparare un italiano di 59 anni, ex impiegato del Senato. Interrogato, alla presenza del suo avvocato, ha ammesso di aver esploso un colpo, partito a suo dire "accidentalmente". In casa, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato una pistola e un fucile ad aria compressa.