Spari alla Marranella: chiede al tassista di portarlo a Firenze, al "no" lo ferisce con un colpo di pistola

Spari in pieno giorno alla Marranella. È accaduto poco dopo le 15:00 di sabato 20 aprile in via Zenodossio. Ad essere colpito alla mano da un colpo di pistola un tassista, ferito da un cliente che gli aveva chiesto di portarlo a Firenze. Al rifiuto del conducente del taxi il passeggero ha impugnato una pistola e gli ha sparato per poi darsi alla fuga a piedi.

Ad allertare la polizia sono state decine di chiamate al 112 che indicavano dei colpi di arma da fuoco in via Zenodossio. Arrivati sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato Prenestino di polizia hanno trovato il tassista ferito. Questi ha raccontato ai poliziotti della colluttazione avvenuta al diniego di portare il cliente nella città Toscana con lo stesso che ha poi estratto la pistola e gli ha sparato.

Fuggito l'aggressore in direzione di via della Marranella lo stesso è stato scovato poco dopo dalla polizia, intervenuta in forze in zona in tutta la zona del Prenestino. Bloccato in via Attilio Zuccagni Orlandini è stato arrestato ed accompagnato negli uffici del commissariato Prenestino di polizia. Identificato in un cittadino cinese, la sua posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

Ritrovata anche la pistola, una Beretta cal. 7.65 sulla quale sono in corso gli accertamenti balistici da parte degli investigatori di polizia.