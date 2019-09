Marranella, spari contro il portone della ex: "Non mi faceva vedere i miei figli"

"Sono tre mesi che non mi faceva vedere i miei figli, da quando ci siamo separati non ha mai risposto al telefono e ne' alle mie mail". E' quanto ha raccontato alla polizia il 34enne, che lunedì mattina intorno alle 10:15 ha sparato tre colpi di pistola contro il portone del palazzo dove abita la sua ex in via della Marranella, periferia est della Capitale.

Infranto il vetro del civico 12 di via della Marranella, l'uomo si era poi dato alla fuga a bordo di uno scooter prima dell'arrivo della polizia, che ha trovato in strada i tre bossoli esplosi dallo scooterista.

L'uomo, dopo il gesto, si è costituito al commissariato Appio dove è stato poi arrestato con le accuse di "detenzione porto abusivo di arma". Gli investigatori hanno ritrovato anche la pistola.