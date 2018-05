Far west a Marconi: in fuga su uno scooter sparano contro la polizia

Un inseguimento da brivido con i fuggitivi che ha esploso due colpi di pistola contro un poliziotto. Far west la notte del 22 maggio a Marconi dove due uomini si sono dati alla fuga alla vista degli agenti. La folle corsa è cominciata intorno all'1:00 in via Giuseppe Zamboni per poi terminare in piazzale della Radio, dove i poliziotti sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi con il complice riuscito a darsi alla fuga.

Inseguimento in via Giuseppe Zamboni

Le scene da film poliziesco hanno cominciato a prendere corpo in via Zamboni, quando due uomini a bordo di uno scooter Honda Sh non si sono fermati all'alt intimatogli da una volante della caserma di via Guido Reni. Da qui la fuga, tutta contromano, con il conducente del mezzo a due ruote che ha dato vita ad una serie di pericolose manovre per sfuggire alla polizia che lo tallonava con le sirene accese.

Scooter in fuga a piazzale della Radio

Con la polizia alle calcagna i due fuggitivi hanno proseguito la loro fuga prendendo prima via Sereni e poi via Pietra di Papa. Da qui lo scooter ha prima ripreso via Zamboni e quindi viale Guglielmo Marconi per poi proseguire in piazzale Enrico Fermi. Sempre con la polizia alle spalle i due fuggiaschi sono riusciti ad arrivare sino a piazzale della Radio.

Caduta dallo scooter in via Oderisi da Gubbio

A tutta velocità il conducente dello scooter ha quindi provato a prendere via Oderisi da Gubbio ma ha perso il controllo dello scooter ed è caduto assieme al complice. Riusciti a raggiungere il conducente del mezzo a due ruote questi si è scagliato, nonostante la caduta, contro gli agenti che sono riusciti a bloccarlo non senza difficoltà.

Spari a Marconi

In fuga il passeggero dello scooter, questi è caduto. Prima di essere raggiunto dal poliziotto che lo inseguiva a piedi il fuggitivo non si è fatto scrupoli e dopo aver estratto una pistola dalla cintura ha esploso due colpi di pistola contro il poliziotto, con lo stesso riuscito a nascondersi dietro un'auto in sosta, con uno dei proiettili che ha raggiunto lo sportello della vettura. Degli attimi di grande apprensione nel corso dei quali l'uomo è riuscito a guadagnarsi la fuga. Lievemente contusi, i due agenti sono dovuti ricorrere alle cure mediche.

Caccia all'uomo

Fermato dagli agenti del commissariato Esposizione, il conducente dello scooter è stato quindi accompagnato negli uffici di polizia. Identificato in un romano di 45 anni è stato poi arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dagli accertamenti sullo scooter questi è risultato privo dell'assicurazione, con il conducente risultato avere la patente ritirata dallo scorso mese di marzo. Datosi alla fuga il complice, le forze dell'ordine hanno da subito cominciato una serrata caccia all'uomo. Il fuggitivo potrebbe avere le ore contate. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Esposizione e gli investigatori della Squadra Mobile.

