Spari a Marconi: finisce la caccia al fuggitivo, arrestato anche il secondo uomo

Lo hanno trovato ad Anzio mentre si aggirava nei pressi dell'appartamento della fidanzata. Finisce la fuga dell'uomo che la notte del 22 maggio ha sparato due colpi contro un agente di polizia dopo essere fuggito a bordo di uno scooter assieme al complice. Fermato subito il conducente dell'Honda Sh, un 45enne romano, il fuggitivo è stato rintracciato ed arrestato con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.

Scooter in fuga a Marconi

La notte movimentata del 41enne romano aveva preso corpo intorno all'1:00 assieme al complice. I due, a bordo di uno scooter, quando hanno visto la volante della Polizia si sono dati ad una pericolosa fuga. Da via Zamboni, attuando delle pericolose manovre e prendendo diverse strade contromano, lo scooter è stato inseguito dai poliziotti fino a via Oderisi da Gubbio. All’ altezza di piazzale della Radio, il ciclomotore è stato bloccato e uno dei due uomini a bordo, malgrado abbia reagito aggredendo i poliziotti, è stato fermato.

Due spari contro un poliziotto

Il complice invece, inseguito dagli agenti, durante la fuga ha estratto una pistola e ha sparato contro di loro senza però riuscire a colpirli. Il proiettile esploso infatti, successivamente repertato dagli agenti della Polizia Scientifica, è andato a conficcarsi su un’autovettura in sosta causando la rottura di un vetro mentre il malvivente è riuscito a dileguarsi. Il fermato, identificato per un romano di 45 anni, con precedenti di Polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e uno degli agenti è stato refertato con 7 giorni di prognosi.

Fuga in taxi

Grazie alle successive indagini, coordinate da Filiberto Mastrapasqua, dirigente del commissariato Esposizione, gli agenti della Squadra Mobile, del Reparto Volanti e dei commissariati limitrofi, sono riusciti a risalire anche all’identità del secondo malvivente,un romano di 41 anni. Quest’ultimo durante la fuga si era servito di un taxi, per raggiungere la casa dei genitori in zona Magliana, e poi aveva cercato di far perdere le proprie tracce raggiungendo il domicilio della compagna che vive ad Anzio.

Fuggitivo arrestato ad Anzio

Le serrate ricerche però, hanno consentito ai poliziotti del commissariato di Anzio di rintracciarlo e, malgrado il suo ennesimo tentativo di fuga, di arrestarlo. Dovrà rispondere di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. La pistola trovata in suo possesso è stata sequestrata e sarà sottoposta a riscontri balistici per verificare se è la stessa utilizzata durante la fuga.