Fuga da film a bordo della Jeep, poi gli spari contro la polizia

Diversi chilometri di fuga, poi gli spari contro la polizia. Far West nella periferia est della Capitale dove quattro persone sono attivamente ricercate dopo aver dato vita ad un lungo inseguimento ed aver esploso dei colpi di pistola contro gli agenti.

I fatti hanno cominciato a prendere corpo intorno alle 21:30 del 10 marzo quando una Jeep con a bordo quattro uomini non si è fermata all’alt di una Volante della Polizia in servizio di controllo in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca.

Il fuoristrada parte a tutta velocità per le strade del popoloso quartiere percorre diversi chilometri ed arriva sino alla zona di Torre Angela.

Un inseguimento a tutta velocità con il conducente della Jeep che si lancia anche fuoristrada passando per campi ed aree verdi. Tallonati dalla ‘pantera’ i fuggitivi proseguono la corsa ma dopo una ulteriore manovra azzardata sia la Jeep che la Volante rimangono in panne in via del Torraccio di Torrenova.

Proprio in questi momenti avviene la sparatoria, con una delle quattro persone che si trovavano nel fuoristrada che esplode dei colpi di pistola contro i poliziotti che nel frattempo stavano scendendo dall’auto della polizia, al fine di guadagnarsi la fuga a piedi.

Riusciti a dileguarsi a piedi i quattro sono attivamente ricercati dalla polizia. Accertamenti da parte degli investigatori sulla Jeep usata per la fuga, a caccia di elementi utili a risalire ai ricercati.