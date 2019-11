Spari durante inseguimento a corso Francia: convalidato arresto dei rapinatori di Rolex

Restano in carcere i due rapinatori di Rolex arrestati dalla Polizia domenica mattina dopo un inseguimento su Corso di Francia a Roma nord.

Il Gip al termine dell'interrogatorio ha convalidato l'arresto ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due, intercettati dalla Polizia dopo la rapina, nel corso dell'inseguimento dove è stato anche esploso un colpo di pistola in aria, finirono con il loro scooter contro un'auto civetta dei Falchi della Squadra Mobile che li aveva intercettati poco prima di cominciare il pericoloso inseguimento per le strade di Roma nord.

Nel corso della fuga rimasero feriti quattro agenti mentre i due malviventi vennero trovati in possesso di due Rolex appena rapinati.