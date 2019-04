Spari a Garbatella: ferito dopo colpo di pistola vicino casa, è grave. Arrestato rivale per tentato omicidio

Ancora una sparatoria a Roma. Dopo il fatto di cronaca che ha fatto registrare un 16enne albanese ferito, colpito dal proprietario di una abitazione di Monterotondo dopo un tentato furto in appartamento, questa volta lo scenario si è spostato alla Garbatella, in via Roberto de Nobili.

Nelle prime ore di sabato 27 aprile, la Sala Operativa della Questura di Roma ha ricevuto la segnalazione, di un uomo riverso a terra, ferito da colpi d'arma da fuoco. Gli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti e del Commissariato Colombo, intervenuti sul posto, hanno trovato un 41enne romano con accanto la madre, accorsa dopo aver udito da casa il colpo di pistola.

La vittima è stata trasportata all'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma dove, a seguito di intervento chirurgico per una pallottola che l'aveva colpita all'addome senza fuoriuscire, è tutt'ora ricoverata in prognosi riservata.

Iniziate immediatamente le indagini, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato e sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria, per tentato omicidio, un pregiudicato romano di 43 anni, rintracciato presso un condominio limitrofo mentre tentava di nascondersi nel sottotetto dello stabile dove abita.

Dalle ricostruzioni, gli investigatori hanno accertato che la sparatoria era avvenuta nei pressi dell'abitazione della vittima, in via Roberto de Nobili, con la quale l'uomo si era poco prima incontrato. Ulteriori accertamenti gli hanno consentito di risalire all’arma utilizzata: una pistola modello Walther P38, calibro 9 x 21, rinvenuta in un'insenatura del fiume Tevere, nelle adiacenze di Lungotevere di Pietra Papa.

A seguito del fermo di polizia giudiziaria, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il 48enne è stato condotto a Regina Coeli.