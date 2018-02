Spari a Garbatella, 48enne gambizzato sulla circonvallazione Ostiense

Spari a Garbatella. Questa mattina, alle 7,35, sulla circonvallazione Ostiense, all'altezza della Colombo, un uomo è rimasto ferito a seguito di quello che sembra essere stato un vero e proprio agguato. A sparare due uomini in sella ad una moto.

La vittima, a bordo di un'auto, è stata raggiunta da un prioiettile alla gamba sinistra: trasportato in ospedale, pur avendo perso molto sangue non versa in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende si tratta di un 48enne incensurato che al momento non ha fornito dettagli utili ad indirizzare le indagini.

Gli aggressori sono fuggiti a bordo della moto. Gli investigatori della squadra mobile hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona e sarebbero già sulle loro tracce. Sul posto per i rilievi è intervenuta anche la scientifica.