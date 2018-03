Far west a Garbatella: colpi di pistola contro due appartamenti

Quattro colpi di pistola contro le finestre di due appartamenti. Le scene da far west sono state vissute alle prime ore del mattino di giovedì nel cuore di Garbatella. Gli attimi di paura hanno cominciato a prendere corpo intorno alle 6:00 di ieri 1 marzo quando decine di residenti hanno udito nitidamente il rumore di alcuni spari. Poco dopo (6:15) le chiamate al 112 sono incrementate, con una seconda segnalazione di altri colpi di arma da fuoco esplosi sempre tra i Lotti del popoloso quartiere dell'VIII Municipio romano.

Spari a Garbatella

In particolare la prima segnalazione riferiva di una sparatoria in piazza Ricoldo da Montecroce. Intervenuti sul posto gli agenti di polizia hanno trovato riscontro nell'allerta lanciato dagli abitanti di Garbatella. Ad essere preso di mira un appartamento posto al primo piano di una palazzina che si affaccia nella piazza, con un colpo di pistola che ha trapassato la finestra dell'abitazione conficcandosi nel muro del bagno.

Colpi di pistola a via de Marignoli

Pochi minuti dopo una seconda segnalazione, che indicava il rumore di altri spari esplosi in via Giovanni de Marignoli, distante poche decine di metri da piazza da Montecroce. Qui, come accertato dalla polizia, sono stati tre i colpi esplosi contro un secondo appartamento (in quel momento vuoto per alcuni lavori di ristrutturazione) con uno degli spari che si è conficcato nel muro della palazzina posta al civico 13 della strada.

Indaga la polizia

Un vero e proprio giallo quello degli spari esplosi a Garbatella. Ascoltata la persona residente nell'appartamento di piazza da Montecroce questi non ha saputo fornire indicazioni alla polizia su chi e perchè abbia sparato (da distanza ravvicinata secondo i primi accertamenti balistici), contro la finestra del suo bagno. Rivenuti tre bossoli, sul caso indagano gli agenti del Commissarato Colombo della Polizia di Stato. Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa. Nessuno è rimasto ferito.