Spara al farmacista che aveva rapinato, scovato dopo caccia all'uomo. In manette un 17enne

Non si è fatto scrupoli, ha puntato la pistola carica contro la vettura che lo stava inseguendo ed ha sparato due colpi ad altezza uomo. Una tragedia sfiorata con uno dei due proiettili che si è conficcato sul montante anteriore sinistro all'interno dell'abitacolo dopo aver perforato lo sportello destro lato guida. Motivo del tentato omicidio, il tentativo di dileguarsi dopo aver messo a segno una rapina poco prima in una farmacia di Rocca di Papa. A finire in manette un 17enne, arrestato dai carabinieri dopo una serrata caccia all'uomo.

Rapina in farmacia a Rocca di Papa

La notte movimentata nel Comune dei Castelli Romani ha preso corpo intorno alle 20:00 di ieri 19 febbraio. Qui, un rapinatore solitario con il volto travisato da un cappuccio ed una sciarpa di colori scuri, pistola in pugno, è entrato nella farmacia che si trova su via di Frascati. Minacciato il farmacista si è fatto consegnare circa 600 euro per poi darsi alla fuga a piedi.

Spari contro il farmacista rapinato

Subita la rapina, il farmacista ha quindi allertato il 112. Uscita dall'esercizio commerciale la vittima ha trovato un amico a bordo di un'auto. Salito sulla stessa i due si sono messi alla ricerca del rapinatore. Intercettato il malvivente questi, con freddezza, si è girato verso la vettura con a bordo i due uomini ed ha esploso i due colpi di pistola. Miracolosamente illesi passeggero e conducente dell'auto, i due sono rimasti impietriti nell'abitacolo con il bandito che ha proseguito la sua fuga dileguandosi nell'area boschiva del Comune dei Castelli Romani.

Caccia all'uomo a Rocca di Papa

Arrivati sul posto i carabinieri, i militari dell'Arma della stazione e della compagnia di Frascati, di Rocca di Papa e di Grottaferrata hanno cominciato una serrata caccia all'uomo. Le ricerche sono terminate poco dopo all'interno della macchia boschiva di Rocca di Papa. Una volta scovato il rapinatore ha provato a nascondersi in un cespuglio. Braccato, ha quindi gettato la pistola, venendo poi arrestato dalle forze dell'ordine.

Pistola con il colpo in canna

Sequestrata la pistola, una calibro 7.65 con matricola abrasa, l'arma è risultata carica con un colpo in canna e quattro proiettili nel caricatore. Svolti gli accertamenti sulla pistola, la stessa è risultata rubata nel 2003 a Villar Perosa (Comune della provincia di Torino). Affidata ai Ris, l'arma sarà oggetto di accertamenti balistici da parte degli investigatori per comprendere si sia stata usata in altre occasioni.

Minorenne pizzaiolo in manette

Svolti accertamenti sul rapinatore, lo stesso è risultato essere un 17enne incensurato originario di Polistena, Comune della provincia di Reggio Calabria. Da tempo residente ai Castelli Romani il minorenne era pizzaiolo in un ristorante della stessa Rocca di Papa. Sottoposto a perquisizione, indosso al bandito sono state trovate 28 fascette di plastica. Tradotto in carcere al centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, porto abusivo di arma, rapina aggravata e ricettazione. Accertamenti da parte dei carabinieri per comprendere se il 17enne possa aver compiuto altre rapine nella zona dei Castelli Romani messe a segno con le medesime modalità dell'ultimo colpo. I 600 euro di refurtiva sono infine stati riconsegnati al farmacista.