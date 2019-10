"Hanno sparato all'Eur", il racconto dei testimoni vicino all'hotel Sheraton. Polizia sul posto

"Hanno sparato all'Eur", "ho sentito colpi vicino l'hotel Sheraton", "erano in moto in via delle Tre Fontane, poi hanno sparato". Queste le testimonianze raccolte e arrivate al Numero Unico per le Emergenze, che intorno alle 11 hanno raccontato di una serie di colpi di pistola esplosi in corsa.

A dare l'allarme per primo un passante che ha allertato le forze dell'ordine: secondo il suo racconto due persone, in moto, avrebbero sparato contro un'auto in sosta. Rumori che, secondo quanto si apprende, avrebbero sentito anche alcuni tassisti e Ncc che si trovavano in zona. Sul posto gli agenti della polizia di Stato e la squadra della Scientifica.

I primi rilievi investigativi, come riferisce San Vitale, hanno tuttavia dato esiti negativi: non sono stati rinvenuti infatti bossoli di proiettili o segni di arma da fuoco nella zona indicata.