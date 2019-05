San Basilio, spari contro un bus: tre colpi ad aria compressa contro i finestrini

Paura a bordo di un autobus della Roma Tpl. Nella serata di ieri a San Basilio ignoti hanno esploso tre colpi di pistola ad aria compressa contro un mezzo della linea 404, in quel momento in transito in via Girolamo Mechelli.

I colpi hanno raggiunto i finestrini del mezzo, provocando tre fori rilevati dalla polizia. In quel momento - erano le 21.15 - il mezzo era vuoto ed a bordo c'era solo la conducente. Ad allertare le forze dell'ordine è stata proprio l'autista, spaventata per la sequenza di spari e per le "esplosioni" rimbombate a bordo del mezzo.

Sul posto per i rilievi gli agenti del commissariato San Basilio che, come detto, hanno rilevato la presenza dei tre colpi ad aria compressa.