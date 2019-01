Spari alle case popolari: gambizzano il padre e picchiano il figlio. Caccia ai responsabili

Spari nella zona di Colle Fiorito, nel comune di Guidonia. I fatti sono avvenuti oggi, 4 gennaio, intorno alle 11:15 circa tra i palazzi delle case popolari. Vittima dei colpi di pistola un uomo di 63 anni, ferito alle gambe ed elitrasportato in ospedale a Roma.

Secondo una prima ricostruzione ignoti, almeno tre persone, si sono presentati in strada armati, in via dei Sambuchi, nell'appartamento regolarmente assegnato al 63enne e al figlio di 25 anni. Qui hanno sparato contro un uomo, gambizzandolo, e ferendo il figlio, finito vittima di un pestaggio, colpendolo anche con il calcio di una pistola.

Sul posto i carabinieri della tenenza di Guidonia e il personale medico. Il 63enne è stato trasportato in codice rosso, in eliambulanza, al Policlinico Umberto I. E' grave, ma non in pericolo di vita. Il figlio, invece, è stato portato all'ospedale di Tivoli. Sul luogo, per i rilievi, anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati.

Da determinare le cause dell'agguato. Al momento, dal tentativo di rapina, al regolamento di conti, passando per un blitz legato al racket relativo alle case popolari, non viene esclusa nessuna pista.