Omicidio a Ciampino, 24enne morto dopo una sparatoria: un altro uomo in gravissime condizioni

Un morto di 24 anni ed un ferito grave di 35. È il bilancio di una sparatoria a Ciampino, comune alle porte di Roma dove sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco poco prima delle 19 di maercoledì 13 maggio.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo che non escludono la presenza di un terzo uomo nella sparatoria. Presente anche il Nucleo Investigativo per i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, il killer sarebbe entrato nell'appartamento dove si trovavano le due persone, entrambe italiane, e avrebbe aperto il fuoco.

Il cadavere della vittima, il 24enne incensurato, era all'interno della casa, mentre il ferito di 35 anni, anche lui senza precedenti, è stato ritrovato poco fuori dall'abitazione.

In gravissime condizioni, è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio, a Roma, dove è ricoverato in pericolo di vita. Sulla porta non sembrano esserci segni di scasso, quindi, secondo la prima ricostruzione degli investigatori, è possibile che ci sia stato un incontro organizzato.

O che, quanto meno, i protagonisti della sparatori si conoscessero bene. Al momento non risultano contesti particolari, legati alla criminalità ma non viene esclusa nessuna ipotesi neanche quella di un movente passionale o una lite tra amici. I carabinieri sono sulle tracce di chi ha fatto fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo aggiornato alle 20:23 del 13 maggio