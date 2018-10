Centocelle: affiancano auto in corsa e sparano, volevano rubare incasso di sale slot

"Fermati, dacci i soldi". Poi i colpi di pistola. Almeno due. Attimi di paura oggi 15 ottobre in via delle Palme, a Centocelle, dove, due uomini con il volto travisato da casco, hanno sparato e tentato di rapinare un uomo, dipendente di un'agenzia addetta al ritiro degli incassi di sale slot di Roma. I fatti intorno alle 10:30.

Tentata rapina in via delle Palme

A denunciare la tentata rapina a mano armata proprio la vittima che, una volta al sicuro, ha allertato i Carabinieri. Secondo la testimonianza, l'uomo era a bordo della sua Fiat Panda bianca mentre si stava recando in banca per versare gli incassi di alcune slot quando è stato avvicinato dai due individui a bordo di uno scooter.

Spari a Centocelle lunedì 15 ottobre

Prima le minacce, reiterate, dei due che si erano affiancati alla vittima mostrando il calcio di una pistola. Poi, dalle parole, i malviventi sono passati alla vie di fatto sparando. Due i colpi di pistola: un proiettile è andato a vuoto, l'altro invece si è conficcato sulla fiancata, lato posteriore sinistro dell'auto.

Indagine dei Carabinieri sugli spari a Centocelle

L'addetto al ritiro degli incassi di sale slot, illeso, ha così fermato l'auto in mezzo alla strada e trovato riparo in un bar all'altezza del civico 171 di via delle Palme chiamando le forze dell'ordine. Sul posto i Carabineri del Nucleo Radiomobile, gli uomini della Compagnia Casilina e anche il gruppo di via In Selci per i rilievi scientifici del caso. E' caccia ai due banditi. Nessuno è rimasto ferito.

Ancora spari a Roma

Si continua quindi a sparare a Roma. In poco più di un mese, quello di oggi è il terzo episodio. Prima il far west a Torre Maura, con una sparatoria in via Casilina (qui il video) con 8 uomini arrestati dai Carabinieri dopo una serie di lunghe indagini fin da subito ostacolate dalla condotta omertosa e scarsamente collaborativa dei protagonisti individuati, ma che sono giunte felicitamente a conclusione anche grazie a supporti audio e intercettazioni.

Venerdì sera, invece, in via Giuseppe Manno, zona Appio Latino, un uomo con il volto travisato da passamontagna è entrato in un bar e ha sparato due colpi di pistola verso il proprietario, di 49 anni, colpendolo all'addome. Sulla vicenda indaga la Polizia.