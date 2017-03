Spari a Casal de Pazzi: ferì uomo davanti al bar, 24enne fermato per tentato omicidio

Si è chiuso il cerchio dopo la scena da far west avvenuta a Casal de Pazzi con 4 spari avvenuti in via Ciciliano di sabato 26 febbraio, davanti al Bar Amadei. La Polizia, dopo le indagini, ha infatti fermato un 24enne noto pregiudicato romano.

LA SPARATORIA - Tutto è iniziato intorno alle 20:04 quando, dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco, gli agenti della Polizia di Stato di San Basilio sono intervenuti davanti al Bar Amadei. Sul posto, si è accertata la presenza del ferito, un uomo di 42 anni, nonché di alcuni bossoli a terra così l'area è stata delimitata e sono partite le prime indagini. Il fatto è avvenuto tra via Ciciliano e via Casal dei Pazzi.

LE INDAGINI - La vittima, fortunatamente rimasta ferita solo ad un piede, era stata soccorsa ed accompagnata all'ospedale Pertini, dove, medicata, era stata dimessa nella stessa serata.

Malgrado la reticenza dei presenti all'accaduto, gli agenti del commissariato San Basilio diretto dal dottor Massimiliano Maset, grazie anche alle telecamere del bar hanno potuto individuare l'autore del ferimento, identificato per un ragazzo di 24 anni, noto pregiudicato.

SI E' COSTITUITO - Sulle sue tracce fin da subito, i poliziotti, hanno dato via ad appostamenti con servizi di osservazione presso il domicilio e la residenza del giovane ma anche, presso i luoghi da lui notoriamente frequentati, fino a quando ormai braccato ieri ha deciso di costituirsi.

Dopo varie perquisizioni, il 24enne ha indicato un tratto del fiume Aniene dove si sarebbe disfatto della pistola, ancora non rintracciata. Al termine degli accertamenti il fermato, è stato accompagnato in carcere per "tentato omicidio".