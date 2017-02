Far west a Casal de Pazzi: 42enne ferito dopo una sparatoria, indaga la polizia

Altri spari nella notte a Roma. Dopo il far west delle 4:30 di domenica, in piazzale Guglielmo Marconi, un'altra lite per futili motivi è degenerata con l'uso delle armi. Questa volta lo scenario si è spostato in zona Casal de Pazzi, a pochi metri da Ponte Mammolo. Ad avere la peggio un uomo di 42 anni ferito al piede destro e trasportato all'ospedale Pertini.

LA SPARATORIA - Tutto è iniziato intorno alle 20:04 quando, dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti davanti al Bar Amadei. Sul posto, si è accertata la presenza del ferito, nonché di alcuni bossoli a terra così l'area è stata delimitata e sono partite le prime indagini.

LA RICOSTRUZIONE - Il fatto è avvenuto tra via Ciciliano e via Casal dei Pazzi. Secondo una prima ricostruzione, per motivi al vaglio degli investigatori, il 42enne avrebbe discusso animatamente in strada con un altro uomo il quale ha poi esploso colpi di pistola, almeno tre secondo alcuni testimoni poi ascoltati dagli agenti della Polizia accorsi con le Volanti, il gruppo di Sant'Ippolito, la Squadra Mobile e personale del reparto di San Basilio.

INDAGINI IN CORSO - Il ferito, medicato, è stato curato per la sua ferita al piede e dimesso in nottata. La polizia sta investigando anche sulla sua posizione mentre è caccia all'uomo che ha fatto fuoco. Al momento nessuna pista è stata esclusa.