Fidene: tre spari contro il bus 336, il racconto dell'autista

"Mi hanno sparato". E' questa il racconto denuncia di un'autista Atac della linea 366. Il conducente, spaventato, ha raccontato di aver udito tre forti "botti", per poi notare altrettanti fori sul lato destro del parabrezza anteriore. Il fatto, successo in zona Fidene, è avvenuto alle 6:10 del mattino in via Radicofani, all'altezza di piazza dei Vocazionisti.

Impaurito il conducente ha allertato la Polizia: "Ho sentito dei colpi di pistola, correte". Sul, posto, immediatamente sono quindi accorsi gli agenti del Commissariato Fidene Serpentara e gli uomini della Polizia Scientifica che, dopo i rilievi del caso, hanno notato la presenza di tre fori sul finestrino, danneggiato ma non distrutto.

Secondo il racconto del dipendente Atac è difficile capire la provenienza dei colpi. "Credevo fossero petardi. E' stata una brutta avventura - ha raccontato l'uomo - Molto probilmente hanno sparato da qualche condominio perché in strada non c'era nessuno. Questo non è un lavoro ma una guerra".

Sulla vicenda è intervenuto Alessandro Neri, vicesegretario regionale della Faisa Confail: "Quello successo è un fatto gravissimo che mina, ancora da più, la sicurezza dei lavoratori e fa seguito al grave fatto avvenuto Termini-Centocelle-Giardinetti. Abbiamo già fatto uno sciopero per la sicurezza il 22 dello scorso mese, un tema che ormai denunciamo da molto tempo. Proclameremo a breve un altro sciopero per sensibilizzare l opinione pubblica e le istituzioni, saranno i lavoratori con l'astensione forte dal lavoro a farsi sentire. E' ora di dire basta".

Le indagini della Polizia si muovono a 360 gradi. Le indagini hanno accertato che i colpi sono "tipo piombino". Nessuna pista è esclusa.