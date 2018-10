Appio Latino: entra nel bar e spara due colpi di pistola, grave il proprietario

È entrato con il volto coperto da passamontagna in un bar di via Giuseppe Manno, in zona Appio Latino a Roma, e ha sparato due colpi di pistola verso il proprietario, di 49 anni, colpendolo all'addome. È successo poco dopo le 19:30 di venerdì 12 ottobre.



L'aggressore a mano armata è poi scappato a bordo di una moto di grossa cilindrata. Il proprietario, ferito, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile e gli uomini del Commissariato Appio.

Gli investigatori, che hanno ascoltato i primi testimoni, ma non hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale e delle vie limitrofe, perché non presenti. Sul posto anche la squadra della Polizia Scientifica per i rilievi.



L’obiettivo è quello di individuare tracce di chi ha sparato e qualche dettaglio utile per trovare la moto usata per la fuga. In giornata sarà ascoltato anche la vittima, il proprietario del bar, all'incrocio con via Cesare Baronio. Al momento non si esclude nessuna pista, dal regolamento di conti alla tentata rapina, anche se non è stato portato via nulla dal locale. Chi ha sparato da quella distanza, forse, voleva uccidere il 49enne proprietario del bar.