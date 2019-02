Spari all'Axa nella notte: 19enne ferito in piazza Eschilo da un proiettile vagante

Spari all'Axa nella notte dove un giovane di 19 anni, Manuel Mateo Bortuzzo, è stato raggiunto da un colpo di pistola al fianco. I fatti poco prima delle 2 quando la vittima, reduce da una serata in uno dei pub di piazza Eschilo, sarebbe stato colpito da un proiettile vagante da un uomo non ancora identificato.

La rissa, poi il fuggi fuggi

La chiamata alla polizia giunge poco prima delle 2. Si segnala una rissa tra due gruppi di persone, una ventina in tutto. Quando i poliziotti di Ostia arrivano sul posto però trovano a terra il giovane ferito e sanguinante da un fianco. Alcuni testimoni raccontano di aver udito tre spari. Altri presenti aggiungono che a sparare sarebbe stata una persona, fuggita con un'altra a bordo di uno scooter. Il ferito, estraneo ai fatti, sarebbe stato raggiunto da un proiettile vagante.

Come sta Manuel Mateo Bortuzzo

Trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia, le condizioni di Bortuzzo ne hanno richiesto il trasferimento al San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono gravi. Da capire se e quali organi siano stati lesi dal proiettile. Sembrerebbe non in pericolo di vita ma le sue condizioni sono serie e dovrà essere sottoposto ad un altro intervento. In ospedale anche il presidente della Fin Paolo Barelli. Manuel Mateo Bortuzzo è un nuotatore di Treviso, a Ostia da ottobre ospite presso il polo natatorio della Federazione Italiana Nuoto. Ieri si trovava al pub per una serata con amici ed è estraneo alla rissa.

Le indagini

Sul posto è intervenuta la polizia con gli agenti del Commissariato di Ostia, quelli della Squadra Mobile, la scientifica e la Digos. A loro il compito di chiarire l'accaduto e l'esatta dinamica. Si stanno cercando ulteriori testimoni e si stanno acquisendo le telecamere della zona, a caccia di elementi utili per individuare i responsabili degli spari.

Articolo aggiornato alle 12.44