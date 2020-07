Entra in pizzeria, spara con una scacciacani e ruba 5 euro dalla cassa

Paura ad Anzio dove nella serata dell'8 luglio, un uomo armato con una pistola scacciacani è entrato in una piazzeria e ha sparato in aria un colpo (rivelato poi a salve) per intimidire i presenti e rubare del denaro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' successo intorno alle 23:40 circa. Un blitz armato amaro per il ladro che è fuggito portandosi via appena 5 euro dal fondo cassa del locale. Sul posto la polizia con il locale commissariato, che indaga, e la squadra della Scientifica che ha rinvenuto un bossolo sul pavimento della pizzeria. Nessuno è rimasto ferito. Ora è caccia al bandito solitario.