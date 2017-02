Far west a San Cesareo: sparatoria tra rapinatori e carabinieri, due feriti

1 / 6

Un commando di rapinatori in fuga spara ai carabinieri che rispondono al fuoco e feriscono due malviventi. Le scene da far west sono accadute intorno alle 19:00 di ieri 31 gennaio a San Cesareo, Comune a sud di Roma, quando una banda composta da almeno 4 persone armate ha rapinato un magazzino di una ditta che si occupa di noleggio, installazione e recupero incassi di apparecchi di intrattenimento C6a (slot machine).

LA RAPINA - Il blitz della banda di malviventi in via Iaconelli, qui alcuni dipendenti sono riusciti a nascondersi nei locali ed hanno dato l'allarme al 112. Sul posto sono immediatamente intervenute pattuglie dei Carabinieri della Stazione di San Cesareo e della Compagnia di Palestrina. Alla vista dei militari i malviventi, che stavano per scappare, hanno sparato all'indirizzo dei Carabinieri che hanno risposto al fuoco.

DUE FERITI - I malviventi hanno comunque tentato la fuga a bordo di un'auto colma di monete appena rapinate ma i Carabinieri, in una via limitrofa li hanno subito bloccati. Tre rapinatori romani arrestati, di cui 2 feriti, non gravi, portati ospedali Tor Vergata e Palestrina. Un quarto rapinatore si è dileguato a piedi nelle campagne buie limitrofe ed è tutt’ora ricercato. L'intero bottino é stato recuperato.

QUATTRO PISTOLE - Recuperate dai Carabinieri anche 4 pistole utilizzate dai rapinatori. Rilievi tecnici in corso a cura dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati.

