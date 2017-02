Quattro feriti dopo sparatoria all'obelisco dell'Eur: fermato un 26enne

E’ un romano di 26 anni il giovane fermato dalla polizia di Stato per il ferimento di quattro persone avvenuto nella notte nei pressi di una discoteca dell’Eur. Il giovane con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Le scene da far west risalgono all'alba di sabato in piazza Guglielmo Marconi, nell'area dell'obelisco. Qui quattro persone sono state costrette alle cure dell'ospedale dopo essere state colpite da numerosi colpi di pistola. Lasciati in terra in una pozza di sangue i feriti, il responsabile si è poi allontanato a bordo di un'auto di grossa cilindrata prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

IL COMPLICE - Gli investigatori hanno inoltre denunciato in stato di libertà un altro giovane romano di 32 anni, anche lui con precedenti di polizia. Dalle indagini è emerso che il 32enne era in compagnia dell’uomo fermato per la sparatoria.

QUATTRO FERITI - Ad essere costretti alle cure degli ospedali San Camillo e Sant'Eugenio tre romani ed un cittadino spagnolo, nessuno dei quali in pericolo di vita. Raccolte le testimonianze dagli investigatori della Squadra Mobile e da quelli del commissariato Esposizone, gli agenti hanno poi fermato nel pomeriggio il presunto giovane che avrebbe esploso i colpi di pistola davanti il locale nel quale sia i feriti che l'aggressore avevano passato la serata.

IPOTESI - Sulle cause della sparatoria gli investigatoir non si sbilanciano, tra le ipotesi quella che il 26enne possa aver sparato contro i buttafuori del locale notturno che lo avevano allontanato poco prima dalla discoteca. Esplosi dall'obelisco dell'Eur i colpi hanno poi i raggiunto i quattro ragazzi, che secondo i primi accertamenti potrebbero aver avuto la sola colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.